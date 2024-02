Fairy Tail: il cosplay di Erza Scarlet da Kicka combatte meglio senza armatura

Un cosplay combattivo

Come possiamo vedere nel post su Instagram qui sotto, tra i tanti oufit del personaggio, Kicka ha scelto per l'abito Clear Heart dando vita a un cosplay davvero impeccabile. Composto da un hakama con motivo fiammeggiante e un sarashi avvolto attorno al busto, si tratta di un vestito senza abilità speciali e che offre scarsa protezione, tramite il quale Erza mette in secondo piano la difesa per concentrarsi principalmente sull'attacco.

Sempre rimanendo in tema di anime e manga, recentemente sulle nostre pagine vi abbiamo proposto anche i cosplay di Mirko da My Hero Academia di zoe_volf e quello di Tatsumaki da One Punch Man di Lada Lyumos. Passando a tutt'altro genere, abbiamo visto anche degli ottimi cosplay di Poison Ivy da Bellatrix Aiden e di Cammy di Street Fighter 6 da peachmilky_.