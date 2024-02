Steam: gli sconti di Electronic Art arrivano fino a 95%

Tramite Steam sono ora in sconto tantissimi giochi di Electronic Arts, compresa l'intera saga di Need for Speed con sconti fino al 95% e giochi a pochi euro. Vediamo una lista delle proposte più interessanti:

Star Wars Jedi Survivor - 34.99€

Battlefield 2042 - 11.99€

Need for Speed Heat - 3.49€

Mass Effect Legendary Edition - 9.59€

It takes two - 9.99€

Immortals of Aveum - 23.99€

F1 23 - 17.49€