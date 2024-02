Xbox: The Verge svela i primi giochi che arriveranno su PS5 e Nintendo in un report

Come vi abbiamo già riportato, Microsoft ha confermato l'evento "business" nel quale parlerà del futuro di Xbox e, probabilmente, dei potenziali giochi in arrivo su altre piattaforme. Ora, The Verge - tramite la firma di Tom Warren - ha approfondito la questione sulla base di quanto scoperto tramite delle fonti "che hanno familiarità con i piani di Microsoft".

Sulla base di quanto indicato, Hi-Fi Rush e Pentiment saranno i primi giochi in arrivo su console rivali (ovvero PS5 e Nintendo Switch). Inoltre, Microsoft vuole pubblicare Sea of Thieves su piattaforme non Xbox entro la fine dell'anno.

Secondo Tom Warren, anche altri giochi first-party sono nella lista di potenziali port per PS5 e console Nintendo. Non ci sono però ulteriori dettagli su quali potrebbero essere tali giochi. In altre parole, nemmeno queste fonti si sentono di confermare sul breve periodo l'arrivo di giochi come Starfield e Indiana Jones e l'antico Cerchio su PlayStation e Nintendo.