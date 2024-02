Granblue Fantasy: Relink, oltre 1 milione di copie distribuite e vendute in digitale

Cygames ha svelato che Granblue Fantasy: Relink ha raggiunto e superato quota 1 milione di copie distribuite e vendute in digitale. Un risultato raggiunto nell'arco di solo 11 giorni dal debutto su PS5, PS4 e PC Steam avvenuto l'1 febbraio.

L'annuncio è arrivato tramite un comunicato stampa diramato dalla compagnia e accompagnato da un artwork celebrativo con cui gli sviluppatori di Cygames Osaka hanno ringraziato i giocatori e che trovate poco più sotto.

Per l'occasione il team ha anche ribadito il proprio impegno nel supportare il gioco nei prossimi mesi aggiungendo nuovi personaggi giocabili e missioni, con il primo aggiornamento in programma per marzo.