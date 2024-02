Helldivers 2: la nuova patch su PC migliora la capacità dei server e risolve il bug delle ricompense

Gli sviluppatori di Arrowhead Games Studio poche ore fa hanno pubblicato la patch 1.000.005 di Helldivers 2 su PC, che mira a risolvere alcuni dei problemi più urgenti segnalati dalla community in questi primi giorni dal lancio e aumenta la capacità massima dei server.

Come riportato in precedenza sulle nostre pagine, Helldivers 2 sta ottenendo un grande successo su PC e PS5, persino superiore alle più rosee aspettative degli sviluppatori, tanto che in poco tempo il flusso di utenti ha raggiunto la capacità massima dei server, con tutti i problemi che ne derivano. Successivamente il team aveva portato il limite a 360.000 utenti contemporanei, ma anche questa misura non è bastata. In tal senso, il nuovo aggiornamento ha aumentato ulteriormente la capacità massima, anche se non è stato specificato di quanto.