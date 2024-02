Naruto: il cosplay di Tsunade di kallisi__vamp è davvero simile all'originale

Dal sempre attuale Naruto arriva un interessante cosplay di Tsunade da parte di kallisi__vamp, che reinterpreta il personaggio creato da Masashi Kishimoto in maniera davvero molto simile all'originale.

La Principessa delle Lumache di Konoha si presenta in forma smagliante e davvero vicina all'originale, visto che la figura della modella richiama alquanto la corporatura del personaggio originale, anche al di là delle varie accortezze usate dalla cosplayer nel cercare di replicare con la massima fedeltà le caratteristiche della celebre ninja.

Il Quinto Hokage viene dunque rappresentata sia attraverso l'ottima replica del costume che con la capigliatura precisamente ricostruita e il trucco utilizzato. In questo caso, i vari scatti ci mostrano Tsunade in diverse situazioni, tutte piuttosto tipiche per il personaggio in questione.