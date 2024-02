Harold Halibut: un nuovo trailer mostra il gameplay della splendida avventura in stop motion

Ci troviamo ad esplorare questa grande navicella e i suoi dintorni, interagendo con i vari componenti dell'equipaggio e prendendo parte a diverse quest che mettono in luce i rapporti interpersonali presenti in questa nuova comunità spaziale, nonché scoperte rivolte verso il mondo esterno.

In due minuti di video è possibile vedere una veloce introduzione alla storia e alla particolare situazione in cui ci troviamo: il protagonista, Harold, vive su una navicella spaziale che ospita una comunità di umani fuggita dalla Terra sull'orlo di una devastante guerra, e ora si ritrova immersa in un oceano alieno.

Harold Halibut torna a mostrarsi in un nuovo trailer che approfondisce qualcosa sul gameplay di questa splendida avventura animata in stile stop motion, ed è ancora una meraviglia da vedere, grazie alla qualità grafica raggiunta e alla sua particolare ambientazione.

La ricerca di una casa

Harold Halibut è meraviglioso da vedere

Il tema principale di Harold Halibut è la ricerca di una nuova casa, ma anche la scoperta del fatto che questa possa essere un po' ovunque, dal momento in cui si trova il modo di convivere pacificamente con gli altri e formare una comunità coesa.

Per questo motivo, il gioco viene definito un titolo incentrato sull'amicizia e sulla scoperta di una nuova casa, in quanto le diverse personalità e i desideri della navicella Fedora I compongono una nuova umanità sfaccettata ma che può collaborare per trovare una base comune per vivere insieme.

Il tutto è costruito come un'avventura grafica in vecchio stile, ma dotata di una realizzazione tecnica veramente particolare, grazie allo stop motion e alla costruzione artigianale di personaggi e ambientazioni. Ne abbiamo parlato già nel provato pubblicato lo scorso settembre, mentre una demo è stata messa a disposizione nei giorni scorsi.

Harold Halibut sarà disponibile nel 2024, ancora senza una data d'uscita, e arriverà su Game Pass al day one.