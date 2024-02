The Seven Deadly Sins, il cosplay di Elizabeth di thechrissymourns è leggiadro

Torniamo nelle magiche atmosfere fantasy di The Seven Deadly Sins con un altro cosplay di Elizabeth, che rappresenta sicuramente uno dei personaggi più amati della serie, in questo caso con una bella interpretazione da parte di thechrissymourns.

Elizabeth Lyonesse è la terza principessa di Lyonesse, figlia adottiva del re Bartra e legittima ereditiera al trono. È uno dei personaggi fondamentali della serie, compagna di avventure del protagonista fin dall'inizio. Si tratta anche di uno dei primi personaggi a comparire nella storia, inizialmente coperta da una pesante corazza che ne nasconde l'identità per poi rivelarsi al protagonista Meliodas al Boar Hat.