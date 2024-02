Llamasoft: The Jeff Minter Story, data d'uscita ufficiale annunciata con il trailer di lancio

Tanto da scoprire

Con ben 42 giochi di Llamasoft inclusi, Llamasoft: The Jeff Minter Story è un nuovo docuvideogioco di Digital Eclipse, facente parte della Gold Master Series, che comprende anche Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, Atari 50: The Anniversary Celebration e The Making of Karateka. Digital Eclipse è una compagnia specializzata nella realizzazione di antologie videoludiche, recentemente acquisita da Atari.

Interessante la presenza di giochi di piattaforme molto diverse tra loro (otto in totale), come ZX81, VIC-20, Commodore 64, Atari ST e tante altre. Tra i giochi inclusi: Sheep In Space, Andes Attack, Attack of the Mutant Camels, Matrix, Metagalactic Llamas Battle at the Edge of Time, Hellgate, Laser Zone e una versione rimasterizzata di Gridrunner.