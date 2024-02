Mother 3: aumenta la richiesta di una traduzione ufficiale, l'autore dice di rivolgersi a Nintendo

Con l'annuncio dell'arrivo di Mother 3 su Nintendo Switch in Giappone, si è riaccesa la fiamma dei fan del gioco che sperano prima o poi di vederlo tradotto ufficialmente in una lingua occidentale.

Evidentemente pressato dai fan, Shigesato Itoi, l'autore originale di Mother 3, ha detto di rivolgersi a Nintendo sull'argomento, visto che lui non può fare niente. Più precisamente, ha dichiarato: "Vi prego di rivolgervi a Nintendo e non a me su questo." In risposta a un fan che aveve pubblicato l'elenoc dei trend videoludici USA di X, con il gioco in terza posizione.