Steam: lanciati i saldi di 2K, con tantissimi giochi in offerta

L'etichetta 2K ha lanciato i suoi saldi su Steam . Quindi per una settimana circa potrete acquistare i suoi giochi con sconti eccezionali. Considerando che il catalogo di 2K comprende molti titoli di altissimo valore, è decisamente il caso di dare uno sguardo alle offerte.

Il primo sconto che saltà agli occhi è quello di Civilization VI, di ben il 90% sul prezzo standard. Quindi potete portarvi a casa questo classico dei 4X per 5,99€ invece di 59,99€. Volendo c'è anche l'edizione Anthology, che comprende tutti i DLC pubblicati, che costa soltanto 24,93€ invece di 209,85 (-88%).

Altro affare da non perdere è Borderlands Collection: Scrigno di Pandora, sostanzialmente l'intera serie Borderlands, DLC compresi, che potete avete per 40,95€ invece di 560,54 (-93%).

Altre offerte di sicuro impatto coinvolgono Marvel's Midnight Suns, venduto a 14,99€ invece di 59,99€ (-75%), Mafia Trilogy, venduta a 19,79€ invece di 59,99€ (-67%), The Quarry, sostanzialmente Until Dawn 2, venduto a 14,99€ invece di 59,99€ (-75%), XCOM Ultimate Collection, venduta a 18,52€ invece di 199,39 (-91%), Bioshock: The collection, venduta a 11,99€ invece di 59,99€ (-80%) e tanti altri ancora.

Se vi interessa, date uno sguardo alla pagina dei saldi di 2K su Steam