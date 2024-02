Shin Megami Tensei 5: Vengeance, un video presenta la doppia campagna e le altre novità

Atlus ha pubblicato un lungo filmato di approfondimento dedicato a Shin Megami Tensei 5: Vengeance, la riedizione del JRPG in arrivo su Nintendo Switch, PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e One e che porterà con sé un carico abbondante di novità che potrebbero convincere all'acquisto anche chi ha giocato l'originale.

Come spiegato anche nel nostro speciale, Vengeance rispetto all'originale presenta due campagne principali, Canon of Creation e Canon of Vengeance. La prima fondamentalmente permette di vivere la stessa avventura dello Shin Megami Tensei 5 originale, mentre la seconda è una storia alternativa che da circa metà campagna in poi prende una svolta completamente diversa che coinvolgerà un personaggio inedito, la liceale Yoko Hiromine, le diavolesse capitanate da Lilith, portando a un finale completamente differente.

Sarà possibile fin da subito scegliere se affrontare la campagna Canon of Creation o Canon of Vengeance, in modo tale che chi ha già giocato il titolo originale su Switch potrà iniziare subito questa storia alternativa.