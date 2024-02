Gemini: nazisti neri e cinesi, senatori USA del 1800 indiani, Google chiede scusa

Google ha chiesto scusa per alcuni risultati prodotti da Gemini, la sua intelligenza artificiale generativa precedentemente conosciuta come Bard, che ha disegnato dei soldati nazisti neri e cinesi e degli indiani come senatori USA del 1800 (per fare alcuni esempi).

Il motivo di questi errori grossolani è da ricercarsi nella volontà di Google di evitare la creazione di immagini con stereotipi razziali, difetto che grava anche sulle altre IA generative. Il problema è che nei casi emersi, l'eccesso di inclusività ha prodotto risultati ancora peggiori.

Di base Gemini si sarebbe rifiutato di generare dei gruppi composti da soli bianchi, creando delle immagini storicamente inaccurate, quando non proprio ridicole.

Alcuni hanno sottolineato proprio come vengano rifiutati prompt tipo: "Generate an image of a White Man", mentre non ci sono problemi se uomo bianco viene sostituito da "black man" o "asian woman".