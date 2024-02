Solium Infernum, la recensione di uno strategico ambientato in un inferno oppresso dalla burocrazia

Come ve lo immaginate l'inferno? Un posto in cui aree bollenti si alternano ad aree gelide, piene di anime torturate in modi stravaganti e demoni sghignazzanti che godono nel farle soffrire? Un luogo di sofferenza eterna da "lasciate ogni speranza o voi che entrate"? Un enorme negozio di videogiochi in cui le postazioni di prova sembrano piene di Ocarina of Time, ma che quando prendi il controller in mano diventano tutte Big Rigs ? Sofferenze simili ci sono, certo, ma la recensione di Solium Infernum spiegherà che c'è anche dell'altro: tanta burocrazia . E non è per niente un male.

Guerra tra demoni

Gli arcidemoni sono infidi, ma ligi alla ritualità infernale

Lo scenario di Solium Infernum, rifacimento di uno storico strategico a turni 4X per PC realizzato da una sola persona e risalente a circa quindici anni fa, conosciuto da una nicchia ristrettissima di giocatori, è abbastanza semplice da spiegare: il trono infernale è vacante, Sua Maestà Oscura è andata chissà dove (non all'inferno, evidentemente) e i suoi arcidemoni hanno deciso di combattere una guerra sanguinaria per diventare i nuovi regnanti, seguendo naturalmente tutte le regole dettate dal protocollo infernale... che sono tantissime. Il che non è un male, a ben vedere.

Chi si aspetta un clone di Civilization dalle tonalità rosso sangue rimarrà decisamente deluso, perché il titolo di League of Geek segue una strada tutta sua. Certo, il sangue c'è e bisogna esplorare, espandersi, sterminare e sfruttare lo sfruttabile, ma in modi poco canonici. In certi momenti viene in testa di trovarsi di fronte più a un gioco da tavolo che a uno strategico per PC, ma anche questo è un pensiero aleatorio, che non descrive completamente la realtà, nonostante la possibilità di giocare partite in differita spedendosi le mosse da remoto.

Descrivere tutte le meccaniche che compongono i sistemi di gioco di Solium Infernum è impossibile dentro un'umile recensione, anche perché è davvero pieno di regole per ogni aspetto dell'esperienza. Anche solo attaccare un rivale richiede dei passaggi burocratici, con ampio ricorso alla diplomazia. Per inciso, non si può fare in modo diretto quando più aggrada, ma bisogna prima creare un casus belli facendo infuriare l'avversario, quindi dichiarare guerra per riparare all'offesa. Complesso? Sì, ma alla lunga funziona davvero bene, come vedremo. Tornando brevemente all'introduzione, l'inferno è un posto in cui la ritualità di ogni azione è sacra, anche quando si conclude con qualcuno che si ritrova con un coltello piantato dietro la schiena (che da queste parti fa curriculum). Ogni turno il giocatore può dare due ordini, siano essi legati al movimento delle truppe, alle aste per assoldarne di nuove, al lancio di incantesimi che forniscono vari bonus, al raccoglimento delle tasse, e a una miriade di altre possibili azioni che naturalmente non si riescono mai a esaurire completamente e che impongono di studiare una strategia precisa prima di procedere. Adattarsi alle situazioni può funzionare, ma solo sulla distanza di pochi turni.