Mortal Kombat 1: un gameplay trailer presenta Peacemaker e conferma la data di uscita

NetherRealm ha pubblicato un gameplay trailer di Mortal Kombat 1 in cui vengono presentate le abilità di combattimento di Peacemaker, il nuovo kombattente proveniente dall'universo DC Comics. Per l'occasione è stata anche riconfermata la data di uscita, fissata al 28 febbraio per tutti gli acquirenti del Kombat Pack (incluso nel prezzo) e dal 6 marzo per tutti gli utenti per 7,99 euro.

Basato sulla versione interpretata da John Cena nel film Suicide Squad: Missione Suicida e nella serie TV di Peacemaker, questo personaggio sfrutta un mix di attacchi corpo a corpo, armi da fuoco, gadget tecnologici e la sua fidata aquila Eagly per fare a pezzi il malcapitato di turno, il tutto anticipato da qualche battuta irriverente.