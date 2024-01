Mortal Kombat 1 ha venduto più di tre milioni di copie dal lancio, ribadisce Warner Bros.

Mortal Kombat 1 ha venduto più di tre milioni di copie dal lancio, avvenuto a settembre 2023. A ribadirlo è stata Warner Bros. stessa nel corso di un'intervista concessa alla testata Variety, in cui si è parlato delle ambizioni in ambito videoludico della compagnia. Il dato è lo stesso già svelato a novembre 2023. Probabilmente non è stato aggiornato. Oppure le vendite di Mortal Kombat 1 sono state estremamente basse negli ultimi mesi.

Vendite buone o no

Mortal Kombat 1 ha venduto bene o no?

Nel testo viene detto che Mortal Kombat 1 è stato uno dei traini dell'anno in termini di ricavi, anche se spicca la distanza dalle vendite di Mortal Kombat 11, che ha superato i 15 milioni di unità. Difficile dire se si tratti di un risultato soddisfacente per Warner Bros. o se ci si aspettava di più dal nuovo titolo di NetherRealms.

Purtroppo il dato non è stato sviluppato in alcun modo, quindi non sappiamo su quali piattaforme abbia venduto di più e su quali di meno. Nei tempi passati tre milioni di copie sarebbero state considerate davvero ottime, ma visti i costi di sviluppo attuali di un gioco tripla A, non possiamo dare il successo per scontato.

Nella stessa intervista sono state svelate le vendite di Hogwarts Legacy, decisamente più alte di quelle di Mortal Kombat, e si è parlato di Superman, che non avrà un suo videogioco nonostante l'arrivo di un nuovo film.