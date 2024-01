Superman: i nuovi film non garantiranno dei nuovi giochi, stando a Warner Bros.

Non ci saranno nuovi giochi legati a Superman nell'immediato futuro. Nemmeno l'arrivo di Superman Legacy nel 2025 ha convinto Warner Bros. Games a finanziarne uno. A dirlo è stato Jean-Briac Perrette alla testata Variety, in un'intervista in cui si è parlato proprio delle ambizioni videoludiche della compagnia.

Niente tie-in

Superman Returns è stato l'ultimo gioco dedicato a Superman

Stando a Perrette, Warner Bros. farà un gioco di Superman quando avrà un'idea sensata e non solo per lanciare un tie-in: "Anche se è in lavorazione un film di Superman, non lanceremo un gioco di Superman solo perché ci sentiamo obbligati a farlo. Dobbiamo fare qualcosa che abbia senso per la nostra strategia con i videogiochi, per i fan e per i clienti."

Nell'intervista è stato anche detto che James Gunn, regista cui è stato affidato l'universo espanso di DC, sta collaborando con Warner Bros. Games su dei videogiochi, anche se non è stato spiegato quali e legati a quali personaggi.

Il discorso di Perrette ha senso, anche perché ormai è difficilissimo riuscire a pianificare il lancio di un videogioco insieme a quello di un film, considerando che i cicli di sviluppo di un tripla A hanno abbondantemente superato i cinque anni di media.

Sono diciotto anni che Superman non ha un suo gioco monografico dedicato (Superman Returns). Da allora è apparso solo in giochi che comprendevano altri personaggi DC e che non erano incentrati su di lui, come Injustice e l'imminente Suicide Squad: Kill the Justice League.