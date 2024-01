Granblue Fantasy: Relink, la demo ha superato i 600.000 download su PS5 e PS4

Cygames ha pubblicato su X un post per celebrare i 600.000 download della demo di Granblue Fantasy: Relink per PS4 e PS5. Si tratta di un ottimo risultato, considerando che stiamo parlando di un gioco di ruolo giapponese molto rigoroso, quindi pensato per una certa nicchia di giocatori.

L'editore ne ha anche approfittato per ringraziare per i feedback ricevuti, preziosissimi per indirizzare il lavoro di rifinitura del team di sviluppo in vista del lancio e dei sucessivi aggiornamenti.