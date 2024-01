Super Mario Maker: giocatori stanno provando a giocare tutti i livelli extra prima della chiusura

Il Team 0% è un gruppo di giocatori appassionati di Super Mario Maker per Wii U che si è lanciato in un'impresa decisamente particolare: giocare tutti i livelli extra, prima della chiusura dei servizi online della console, che li renderà inaccessibili.

Per inciso, il momento fatale per l'online di Wii U sarà l'8 aprile 2024. L'obiettivo per il Team 0% pare decisamente fattibile, considerando che al 26 gennaio gli restavano soltanto 3.324 livelli da battere. Stando alle loro stime, dovrebbero farcela a giocarli tutti entro il 23 febbraio.