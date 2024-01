Arzette non rivitalizzerà solo gli Zelda Brutti, ma anche uno dei controller peggiori di sempre

Arzette: The Jewel of Faramore è un platform d'azione che vuole essere il seguito spirituale dei due Zelda peggiori di sempre, usciti sulla sfortunata console CD-i di Phillips. Non solo, perché insieme al gioco sarà lanciata una versione speciale del controller della console, compatibile con i sistemi più moderni, che di suo era un vero incubo da usare.

Operazione nostalgia

Sentivate la nostalgia di questo controller... vero?

Negli anni '90 Nintendo era molto meno chiusa di adesso in fatto di licenze delle sue proprietà intellettuali. Dalla licenza di Zelda concessa per dei giochi per CD-i, è nata la leggenda di Link: The Faces of Evil e Zelda: The Wand of Gamelon, considerati i due giochi peggiori dell'intera saga, in particolare per delle sequenze animate orrende. Nonostante ciò sono diventati due titoli di culto tra gli appassionati, tanto che è sembrato appropriato, commercialmente parlando, celebrarli con Arzette: The Jewel of Faramore.

L'editore Lmited Run Games ha anche annunciato delle edizioni per collezionisti del gioco che, tra i vari extra, offrono un controller speciale ispirato a quello del CD-i, funzionante su PC e Nintendo Switch.

Sul controller non c'è nessun marchio che faccia risalire al CD-i, ma l'ispirazione è palese. Se sembra un telecomando è perché il CD-i nacque come console multimediale, quindi il Paddle poteva essere usato per giocare e per saltare le tracce audio, nel caso si usasse la console come lettore CD.

Il controller sarà prenotabile a partire dal 2 febbraio per 34,99$ dal sito di Limited Run Games. Dalla stessa data sarà ottenibile nelle edizioni per collezionisti di Arzette.