Arzette: The Jewel of Faramore è un omaggio ai peggiori Zelda mai visti

Il team indie Seedy Eye Software ha avuto un'idea decisamente bizzarra: creare una sorta di seguito spirituale dei famigerati The Legend of Zelda usciti su CD-i, considerati universalmente i peggiori capitoli della serie, ma nella loro bruttezza dotati comunque di un fascino peculiare.

Arzette: The Jewel of Faramore, questo il nome del progetto, si presenta come una sorta di seguito spirituale di Link: The Faces of Evil e Zelda: The Wand of Gamelon, titoli che vennero sviluppati esclusivamente su CD-i e che, a dire il vero, hanno poco a che fare con la serie standard di Nintendo.

Entrambi i titoli vennero sviluppati appositamente per Phillips Interactive Media, in modo da sfruttare le capacità del CD-ROM ma in maniera decisamente poco apprezzabile. Tuttavia, entrambi sono diventati dei veri e propri cult, soprattutto grazie ai video d'intermezzo in stile cartone animato che sono stati oggetto di meme e prese in giro varie.

Tutto questo ha creato una certa fascinazione per questi due strani giochi, che evidentemente hanno spinto il creatore Seth "Dopply" Fulkerson a cercare di costruirne una sorta di emulo/seguito con Arzette: The Jewel of Faramore.