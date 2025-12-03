Chi pratica arti marziali sa quanto la ripetizione sia fondamentale per trasformare un gesto in un riflesso immediato, eseguibile senza pensarci durante un combattimento. Molte discipline prevedono vere e proprie sequenze codificate di attacchi, parate e movimenti a vuoto - come i kata del karate - pensate per simulare uno scontro nella mente del praticante. È proprio questa mentalità a ispirare Forestrike, il nuovo indie dei giapponesi Skeleton Crew Studio (già noti per il metroidvania Olija), da poco arrivato su PC e Nintendo Switch.

Sei già morto, ma non lo sai

La storia di Forestrike è ambientata in un periodo non meglio precisato dell'antica Cina in cui l'autorità dell'Imperatore è minacciata da un individuo misterioso e subdolo chiamato semplicemente l'Ammiraglio. Questa figura è entrata nelle grazie del sovrano manipolandolo e ha portato tumulti nel paese. È proprio in momenti in cui l'Imperatore è in pericolo e il paese è lasciato a sé stesso che interviene l'ordine dell'antica arte marziale conosciuta come Foresight, un'arte che permette ai suoi praticanti di anticipare ogni mossa dell'avversario solo con la mente.

Il protagonista è il giovane Yu, un discepolo di questa disciplina ormai decaduta, dato che è l'unico rimasto mentre altri hanno disertato o si sono rivoltati contro la scuola. Nonostante ciò, la missione primaria dell'Ordine dei Foresight resta quella di proteggere l'imperatore e Yu è intenzionato a portarla a termine ad ogni costo. A seguirlo ci saranno gli ultimi maestri rimasti dell'ordine, in primis l'anziano Talgun, che guiderà i primi passi del suo allievo, introducendoci al gameplay vero e proprio.

Il tutorial spiega le basi del combattimento e la struttura di Forestrike, che ricalca quella di Hades e di altri titoli simili. Ogni tentativo si sviluppa lungo percorsi generati proceduralmente, con vari bivi tra cui scegliere in base alle ricompense offerte dalle battaglie successive. Ad eccezione dei negozi - dove si può spendere il denaro raccolto per acquistare oggetti, nuove tecniche o curarsi - in tutte le altre aree si possono trovare scontri contro nemici diversi, talvolta con condizioni speciali come obiettivi aggiuntivi, la difesa di un personaggio o le prove di un maestro.

Il viaggio di Yu per salvare l'imperatore inizierà da qui

Per completare una run bisognerà attraversare quattro diverse aree, ciascuna con un boss alla fine, per una durata media di circa venti o trenta minuti, anche se molto cambierà in base a diversi fattori. Per vedere la fine della storia però non basterà finire il gioco una volta sola: man mano che faremo progressi si sbloccheranno nuovi maestri dell'Ordine dei Foresight per un totale di cinque.

Ognuno di questi ha uno stile di combattimento tutto suo che cambia completamente le mosse di base di Yu e che andrà selezionato all'inizio di ogni tentativo; Talgun, ad esempio, ha lo stile Leaf o della foglia, che si basa su schivate e deviazioni dei colpi nemici. Ci saranno poi lo stile Cold Eye, basato su parate e colpi potenti, Storm, cioè schivate e contrattacchi, Monkey, con azioni volte a prendere alla sprovvista gli avversari, e infine Tiger, più acrobatica e feroce.

Potremo ripetere un combattimento quante volte vogliamo prima di affrontare quello reale

Completando la storia di ogni maestro si proseguirà nella narrazione generale, anche se non bisogna aspettarsi nulla di trascendentale. La trama è godibile e ha anche qualche sorpresa inaspettata, ma mantiene le atmosfere da classico film di arti marziali ambientato nell'antica Cina. Dove invece il gioco spicca davvero è proprio nella complessità delle sue battaglie.