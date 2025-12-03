Sony ha annunciato MLB The Show Mobile, che porta la serie su iOS e Android

Sony Interactive Entertainment e San Diego Studio hanno annunciato MLB The Show Mobile, una nuova versione mobile della celebre serie sportiva. Il gioco è già disponibile in soft launch nelle Filippine, sia su iOS che su Android, e rappresenta un'esperienza completamente nuova, pensata e sviluppata da zero per funzionare al meglio sui dispositivi portatili. Quindi non è una conversione diretta della versione console.