Sony ha annunciato MLB The Show Mobile, che porta la serie su iOS e Android

Sony ha annunciato un nuovo gioco per sistemi mobile: MLB The Show Mobile, che porta la celebre serie su delle nuove piattaforme.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   03/12/2025
Sal Romano in copertina di MLB The Show Mobile

Sony Interactive Entertainment e San Diego Studio hanno annunciato MLB The Show Mobile, una nuova versione mobile della celebre serie sportiva. Il gioco è già disponibile in soft launch nelle Filippine, sia su iOS che su Android, e rappresenta un'esperienza completamente nuova, pensata e sviluppata da zero per funzionare al meglio sui dispositivi portatili. Quindi non è una conversione diretta della versione console.

Free-to-play

Si tratta di un free-to-play che unisce il gameplay tradizionale della serie a delle modalità più rapide e dinamiche, progettate appositamente per l'ambiente mobile. In MLB The Show Mobile, i giocatori possono collezionare più di un migliaio di carte dedicate sia alle star attuali della MLB sia alle leggende dello sport, come Mickey Mantle, Hank Aaron e Ken Griffey Jr., costruendo così la propria squadra dei sogni.

Il cuore del gioco è un sistema di controllo basato sulle skill che permette di gestire battuta, lancio e difesa attraverso dei comandi intuitivi, ma impegnativi da padroneggiare: ogni colpo, strikeout o doppio gioco dipende dalle abilità del giocatore. Una novità interessante è la funzione "Risk It", che consente di controllare in tempo reale i corridori in base a fattori legati al rischio di riuscita di un'azione.

MLB The Show Mobile avrà un lato grafico avanzato, con oltre 16.000 animazioni uniche e la possibilità di giocare in tutti i 30 stadi ufficiali MLB.

L'esperienza si completa con modalità di gioco competitive, come sfide PvP al meglio delle tre partite, momenti iconici della storia della MLB da rivivere, eventi a tempo, ricompense giornaliere e un sistema di progressione che permette di potenziare atleti, guadagnare esperienza e scambiare carte con gli altri utenti attraverso il Marketplace.

Per chi se lo stesse chiedendo, non c'è ancora una data d'uscita. I capitoli della serie principale vengono solitamente lanciati verso marzo, quindi anche questo potrebbe arrivare in quel periodo.

