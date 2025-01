Sony ha annunciato la data di uscita di MLB The Show 25, non uscirà su Game Pass e nemmeno su PS4

La nuova simulazione ufficiale del baseball americano, sviluppata come sempre da San Diego Studio, arriverà il 18 marzo su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch , ma evidentemente abbandonerà la generazione precedente delle console Sony, così come il servizio su abbonamento Microsoft, per motivi non precisati dalla compagnia.

Il capitolo del 20° anniversario

MLB The Show 25 celebra il 20° anniversario della serie e porterà con sé una notevole evoluzione tecnica su una base già ben consolidata, oltre a varie novità in termini di contenuti e caratteristiche di gioco.

L'immagine di copertina di MLB The Show 25

Per l'occasione, sulla copertina ci saranno tre atleti, per la prima volta nella storia della serie: Paul Skenes, Elly De La Cruz e Gunnar Henderson.

Tra le nuove caratteristiche previste in MLB The Show 25 troviamo evoluzioni alla modalità Road to the Show che approfondisce il viaggio del giocatore con nuove possibilità di controllo di vari aspetti della carriera, Diamond Destiny che dovrebbe eliminare alcune novità non apprezzate introdotte in MLB The Show 24 e miglioramenti a Franchise e al gameplay in generale.

Coloro che pre-acquistano il gioco ottengono un accesso anticipato che consente di giocare a partire dal 14 marzo, quattro giorni prima della data di uscita ufficiale.