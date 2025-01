Rilanciato con un nuovo titolo e non pochi cambiamenti, sulla scia del successo di critica e di pubblico di X-Men '97, Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere rappresenta un ritorno importante sul piccolo schermo con un'eredità granitica, quella dei vecchi cartoni animati che per moltissimi fan dell'Arrampicamuri sono stati il primo contatto con i fumetti e i film Marvel. Venendo a sapere che sono già in cantiere una seconda e addirittura una terza stagione , ci siamo avvicinati alla prima tranche di episodi con molta curiosità e qualche titubanza... e alla fine abbiamo capito perché i Marvel Studios e Disney ci credono così tanto.

Avrebbe dovuto chiamarsi Spider-Man: Freshman Year e raccontare le origini dell'Uomo Ragno interpretato da Tom Holland nella "sacra linea temporale" del Marvel Cinematic Universe, origini mai esplorate di un personaggio comparso quasi per caso nel bel mezzo di Captain America: Civil War. Doveva essere, insomma, la consacrazione della nuovissima etichetta Marvel Studios Animation e invece, dopo essere stato annunciato nel 2021, è stato rimandato ripetutamente... Il che di sicuro non suona bene per una storia incentrata su un liceale.

Origini alternative

Come abbiamo detto, lo showrunner Jeff Trammell a un certo punto ha cambiato idea e, col benestare del capoccia Kevin Feige, ha trasformato il suo nuovo cartoon sulle origini dello Spider-Man di Tom Holland in un grosso "what if" in dieci episodi, ambientato in una linea temporale alternativa. Insomma, si torna al leit motiv del Multiverso su cui è incentrata la nuova saga del Marvel Cinematic Universe, ma c'è una bella differenza tra questo progetto e la serie animata "What If...?" che si è conclusa di recente sempre su Disney Plus.

Il costume bianco è solo uno dei tanti che Spider-Man indossa in questa stagione

Mentre la serie antologica voleva essere una raccolta di episodi folli, estemporanei e autoconclusivi, pensata più che altro per spiegare il Multiverso e le sue potenzialità, Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere è una serie vera e propria, costruita con un inizio, uno svolgimento e una fine che, ovviamente, resta aperta alle stagioni successive. Ogni episodio si incastra in un mosaico ben preciso, mentre la scrittura descrive parallelamente le molteplici sottotrame che si intrecciano come in una serie TV vera e propria. Insomma, è un what if - cioè una storia diversa da quella ufficiale - ma non è "What If...?" né uno spin-off, sebbene ormai sia diventato un vero casino orientarsi nel maldestro Multiverso del MCU.

In questa nuova revisione, Peter Parker ottiene i suoi poteri ragneschi in un modo decisamente insolito rispetto alle continuità tradizionali, anche a causa di un certo Stregone Supremo che manda a rotoli il suo primo giorno di scuola alla Midtown. Peter finisce così in un istituto diverso dove non ci sono Ned o M.J. ma personaggi completamente nuovi che costruiscono un cast inedito, tra cui Nico Minoru e Lonnie Lincoln: nomi che ai fan dei fumetti dovrebbero risultare abbastanza familiari. Nico diventa la migliore amica di Peter in tempo zero, ma la sua vita segreta da vigilante ha gli stessi effetti complicati sui suoi rapporti sociali che abbiamo già visto e rivisto in altre storie di Spider-Man.

Il cast de Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere è molto diverso rispetto ai film

Lo Spider-Man del nuovo cartoon vive sempre con May e la serie glissa sulla morte di zio Ben, mai raccontata nonostante il suo peso sulla storia e sui personaggi. Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere è una serie scritta bene, contraddistinta da personaggi credibili e attuali, ma non disdegna vere e proprie palle curve che possono prendere alla sprovvista anche i seguaci storici del Tessiragnatele. La deriva più importante, forse quella fondamentale che in un certo senso trasforma veramente la nuova serie animata in qualcosa di diverso dal solito, è il rapporto che Peter instaura con gli Osborn: Norman diventa sostanzialmente il suo Tony Stark, appoggiando in toto la missione di Spider-Man, addirittura aiutandolo con la sua tecnologia e con suo figlio Harry.

È uno sviluppo inatteso che complica ulteriormente la vita di Peter, divisa tra la scuola, lo stage alla OsCorp sotto gli sguardi attenti dei suoi mentori e dei suoi nuovi colleghi e le sue imprese da vigilante. Nel mentre, però, si sviluppano le altre sottotrame incentrate sui diversi comprimari e su un misterioso scienziato che sta armando i peggiori criminali di New York con una tecnologia fantascientifica... su cui indaga anche Daredevil. Sì, c'è anche lui in un paio di episodi.