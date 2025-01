Le vendite di Silent Hill 2 hanno segnato un nuovo traguardo, annuncia Konami

Silent Hill 2 ha venduto oltre 2 milioni di copie in tutto il mondo: lo ha annunciato Konami, confermando il successo del remake del celebre survival horror, pubblicato su PC e PS5 lo scorso ottobre.

"Ad appena tre mesi dal lancio, il gioco ha ricevuto una straordinaria accoglienza da parte dei giocatori e della stampa, sia in Giappone che oltreoceano, portando a casa ottime recensioni", si legge nel comunicato del publisher nipponico.

"Gli utenti hanno fatto sì che Silent Hill 2 potesse vincere sei dei premi assegnati dal PlayStation Blog, fra cui il Trofeo di Platino per la migliore storia, ricevendo inoltre numerosi altri riconoscimenti in giro per il mondo, fra cui l'Outstanding Visual Style assegnato dagli Steam Awards 2024.

Insomma, l'idea di affidare a Bloober Team la realizzazione di questo importante e ambizioso rifacimento si è rivelata un successo, nonostante le perplessità iniziali, e i numeri lo stanno dimostrando.