Sony ha annunciato MLB The Show 26: il nuovo capitolo della serie è in sviluppo

Con una comunicazione non propriamente sorprendente, Sony ha annunciato in via ufficiale MLB The Show 26, per il momento riferendo semplicemente che il nuovo capitolo della serie è in sviluppo e riportando anche alcune caratteristiche e contenuti di questa nuova versione.
Non ci sono ancora dettagli su data di uscita e nemmeno piattaforme previste, anche se a questo punto possiamo attenderci che arrivi su praticamente tutte le console comprese anche Xbox Series X|S e Nintendo Switch e Switch 2, con uscita prevista nel 2026 ma ancora senza un periodo preciso annunciato.
Come da tradizione, MLB The Show 26 è in sviluppo presso San Diego Studio, il team di PlayStation Studios che da anni ormai è legato strettamente allo sviluppo delle simulazioni di baseball, portando avanti di anno in anno un'evoluzione costante nel genere.
Una serie in evoluzione
"Abbiamo introdotto innovazioni di gameplay con ShowTech, come l'evoluzione del sistema di gestione del tiro e aggiungendo centinaia di nuove animazioni", riferiscono gli sviluppatori su MLB The Show 26, facendo capire che questo nuovo capitolo proseguirà l'evoluzione della serie.
"Abbiamo anche reso la offseason più strategica e gratificante nella modalità Franchise e abbiamo continuato con orgoglio il nostro impegno nella narrazione e nella storia del baseball con un'altra stagione di Storylines presents The Negro Leagues".
Dal punto di vista della simulazione, il nuovo capitolo porta con sé una logica più avanzata nell'intelligenza artificiale e nella gestione della palla, oltre ad avanzamenti nella fisica per quanto riguarda la palla, gli effetti dal pitch e i contatti.
Diamond Dynasty, Road to the Show e Franchise tornano con nuovi contenuti e miglioramenti vari, oltre alla presenza di The Negro Leagues Season 4, che celebra la storia dello sporto concentrandosi in particolare sulle Negro League.
Nel frattempo, restiamo in attesa di sapere se MLB The Show sia destinato ad arrivare anche su PC, visto che al momento è una delle poche serie Sony a non essere giunta su tale piattaforma nonostante il passaggio a multiplayer, inoltre bisogna vedere se anche questo capitolo non uscirà su Game Pass, come successo con il precedente.