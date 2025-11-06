Sony ha annunciato MLB The Show 26: il nuovo capitolo della serie è in sviluppo

Con una comunicazione non propriamente sorprendente, Sony ha annunciato in via ufficiale MLB The Show 26, per il momento riferendo semplicemente che il nuovo capitolo della serie è in sviluppo e riportando anche alcune caratteristiche e contenuti di questa nuova versione.

Non ci sono ancora dettagli su data di uscita e nemmeno piattaforme previste, anche se a questo punto possiamo attenderci che arrivi su praticamente tutte le console comprese anche Xbox Series X|S e Nintendo Switch e Switch 2, con uscita prevista nel 2026 ma ancora senza un periodo preciso annunciato.

Come da tradizione, MLB The Show 26 è in sviluppo presso San Diego Studio, il team di PlayStation Studios che da anni ormai è legato strettamente allo sviluppo delle simulazioni di baseball, portando avanti di anno in anno un'evoluzione costante nel genere.