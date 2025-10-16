MLB The Show potrebbe essere il prossimo titolo di PlayStation in arrivo su PC

Perché si pensa a MLB The Show?

Perché è facile ritenere che si stia parlando di MLB The Show? Perché è dal 2017 che Sony San Diego si occupa esclusivamente di questa serie. Gli ultimi giochi dello studio che non riguardavano il baseball virtuale sono stati StarBlood Arena e Drawn to Death, entrambi usciti nel 2017.DdbcF6TCAXM Da allora, lo studio si è concentrato quasi esclusivamente su MLB The Show, inclusa la cura della serie su piattaforme Xbox a partire dal 2021. Il gioco è arrivato anche su Nintendo Switch nel 2022. L'ultimo capitolo, MLB The Show 25, è stato pubblicato per PlayStation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch.

Per adesso la serie non è mai arrivata su PC. L'ultimo titolo con licenza ufficiale MLB a essere stato convertito è MLB 2K12 del 2012, che apparteneva a un altro editore.

Dalle nostre parti la serie MLB The Show non ha una grossa risonanza, visto lo sport che tratta non proprio diffusissimo, ma negli Stati Uniti riesce a vendere più di due milioni di copie ogni anno, risultando un grande successo per Sony a ogni iterazione.