MLB The Show potrebbe essere il prossimo titolo di PlayStation in arrivo su PC

La serie MLB The Show di Sony potrebbe presto arrivare su PC. Non ci sono certezze in merito, ma un annuncio lavorativo punta in quella direzione.
Sony San Diego Studio, che si occupa da anni di MLB The Show, è infatti alla ricerca di un Senior Graphics PC Programmer per lavorare a un "titolo AAA per PC". Non ci sono altri dettagli in merito al gioco, visto che l'annuncio riguarda soprattutto il lato tecnico del lavoro, che richiederà di curare aspetti come l'ottimizzazione della grafica in tempo reale e del motore di gioco per PC.
Perché si pensa a MLB The Show?
Perché è facile ritenere che si stia parlando di MLB The Show? Perché è dal 2017 che Sony San Diego si occupa esclusivamente di questa serie. Gli ultimi giochi dello studio che non riguardavano il baseball virtuale sono stati StarBlood Arena e Drawn to Death, entrambi usciti nel 2017.DdbcF6TCAXM Da allora, lo studio si è concentrato quasi esclusivamente su MLB The Show, inclusa la cura della serie su piattaforme Xbox a partire dal 2021. Il gioco è arrivato anche su Nintendo Switch nel 2022. L'ultimo capitolo, MLB The Show 25, è stato pubblicato per PlayStation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch.
Per adesso la serie non è mai arrivata su PC. L'ultimo titolo con licenza ufficiale MLB a essere stato convertito è MLB 2K12 del 2012, che apparteneva a un altro editore.
Dalle nostre parti la serie MLB The Show non ha una grossa risonanza, visto lo sport che tratta non proprio diffusissimo, ma negli Stati Uniti riesce a vendere più di due milioni di copie ogni anno, risultando un grande successo per Sony a ogni iterazione.