Sta per arrivare un nuovo ID@Xbox Showcase: quando, come guardalo e altri dettagli

Annunciata la data in cui si terrà il prossimo ID@Xbox Showcase, che Microsoft ha realizzato in collaborazione con la testata IGN.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   16/10/2025
Phil Spencer, il capo della divisione gaming di Microsoft

Microsoft terrà un ID@Xbox Showcase, realizzato in collaborazione con IGN.com, il 28 ottobre alle 19:00, ora italiana. L'annuncio è arrivato da entrambe le aziende ed è una bella sorpresa per i fan di Xbox. L'evento potrà essere seguito su YouTube, Twitch, Facebook, Twitter, TikTok e IGN.com.

La trasmissione durerà 50 minuti e presenterà nuovi trailer, approfondimenti e sessioni di gameplay dedicati ai giochi indipendenti di publisher e sviluppatori attivi sulla piattaforma di Microsoft, come come Raw Fury, Serenity Forge, Skybound Games, Thunder Lotus Games e molti altri ancora.

Cosa aspettarsi

Per adesso i dettagli sui contenuti dell'evento sono limitati. IGN ha riportato che ci saranno nuovi annunci dai seguenti studi di sviluppo ed editori.

Il logo del nuovo ID@Xbox Showcase
Il logo del nuovo ID@Xbox Showcase
  • Thunder Lotus (lo studio di Jotun e Spiritfarer)
  • Serenity Forge (l'editore di Gone Home, Death's Gambit: Afterlife e Tacoma)
  • PlaySide (l'editore di MOUSE: P.I. For Hire, sviluppatore di Game of Thrones: Guerra per Westeros)
    • Nel 2025, Xbox Game Pass ha fatto investimenti record con oltre 150 partner di terze parti Nel 2025, Xbox Game Pass ha fatto investimenti record con oltre 150 partner di terze parti
  • Don't Nod (lo studio di Life is Strange e Banishers: Ghosts of New Eden)
  • Hooded Horse (l'editore di Manor Lords e Against the Storm)
  • Thunderful (l'editore di SteamWorld Build e Godsbreaker)
  • Skybound (l'editore e sviluppatore di The Walking Dead: The Telltale Definitive Series)
  • Pathea (lo studio di My Time at Portia)
  • poncle (lo studio di Vampire Survivors)
  • Raw Fury (l'editore di Kingdom Two Crowns e Blue Prince)
  • Cult Games (l'editore di Hotel Barcelona)
  • Wired Digital (l'editore di Bulwark : Falconeer Chronicles e Martha Is Dead)
  • e molti altri ancora
