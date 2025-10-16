Sta per arrivare un nuovo ID@Xbox Showcase: quando, come guardalo e altri dettagli

Microsoft terrà un ID@Xbox Showcase, realizzato in collaborazione con IGN.com, il 28 ottobre alle 19:00, ora italiana. L'annuncio è arrivato da entrambe le aziende ed è una bella sorpresa per i fan di Xbox. L'evento potrà essere seguito su YouTube, Twitch, Facebook, Twitter, TikTok e IGN.com.
La trasmissione durerà 50 minuti e presenterà nuovi trailer, approfondimenti e sessioni di gameplay dedicati ai giochi indipendenti di publisher e sviluppatori attivi sulla piattaforma di Microsoft, come come Raw Fury, Serenity Forge, Skybound Games, Thunder Lotus Games e molti altri ancora.
Cosa aspettarsi
Per adesso i dettagli sui contenuti dell'evento sono limitati. IGN ha riportato che ci saranno nuovi annunci dai seguenti studi di sviluppo ed editori.
- Thunder Lotus (lo studio di Jotun e Spiritfarer)
- Serenity Forge (l'editore di Gone Home, Death's Gambit: Afterlife e Tacoma)
- PlaySide (l'editore di MOUSE: P.I. For Hire, sviluppatore di Game of Thrones: Guerra per Westeros)
- Don't Nod (lo studio di Life is Strange e Banishers: Ghosts of New Eden)
- Hooded Horse (l'editore di Manor Lords e Against the Storm)
- Thunderful (l'editore di SteamWorld Build e Godsbreaker)
- Skybound (l'editore e sviluppatore di The Walking Dead: The Telltale Definitive Series)
- Pathea (lo studio di My Time at Portia)
- poncle (lo studio di Vampire Survivors)
- Raw Fury (l'editore di Kingdom Two Crowns e Blue Prince)
- Cult Games (l'editore di Hotel Barcelona)
- Wired Digital (l'editore di Bulwark : Falconeer Chronicles e Martha Is Dead)
- e molti altri ancora