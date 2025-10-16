Sta per arrivare un nuovo ID@Xbox Showcase: quando, come guardalo e altri dettagli

Microsoft terrà un ID@Xbox Showcase, realizzato in collaborazione con IGN.com, il 28 ottobre alle 19:00, ora italiana. L'annuncio è arrivato da entrambe le aziende ed è una bella sorpresa per i fan di Xbox. L'evento potrà essere seguito su YouTube, Twitch, Facebook, Twitter, TikTok e IGN.com.

La trasmissione durerà 50 minuti e presenterà nuovi trailer, approfondimenti e sessioni di gameplay dedicati ai giochi indipendenti di publisher e sviluppatori attivi sulla piattaforma di Microsoft, come come Raw Fury, Serenity Forge, Skybound Games, Thunder Lotus Games e molti altri ancora.