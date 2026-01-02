"Le vendite delle console Xbox sono diminuite del 39% nel Regno Unito nel corso del 2025, rendendolo di gran lunga l'anno peggiore mai registrato per la piattaforma Microsoft", ha scritto Dring.

A quanto pare il 2025 è stato l'anno peggiore di sempre per le vendite di Xbox nel Regno Unito : a riferirlo è stato il giornalista Christopher Dring, che ha parlato di un calo del 39% e di una situazione mai così difficile per la piattaforma Microsoft.

Una strategia voluta?

Mentre pare che l'arrivo di GTA 6 abbia spinto Microsoft a stringere un accordo con Foxconn per aumentare la produzione di Xbox, alcuni utenti pensano che queste continue flessioni per quanto concerne le vendite delle console Microsoft siano in realtà il frutto di una strategia ben precisa.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La sensazione è che la casa di Redmond non voglia più vendere le proprie console e abbia intenzione di uscire da un mercato in cui i margini sono così ridotti, teoria che peraltro Dring condivide.

Si è unito alla discussione anche un altro giornalista, Jez Corden, secondo cui i giochi in arrivo nel 2026 non miglioreranno la situazione di Xbox e che l'attuale calo nelle vendite hardware sia intenzionale.