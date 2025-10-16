Splinter Cell: Deathwatch è stato rinnovato per una seconda stagione

Il giorno dopo il lancio della prima stagione, la serie animata di Netflix Splinter Cell: Deathwatch è stata rinnovata per una seconda stagione . La serie è diretta da Derek Kolstad (creatore di John Wick) e porta la serie Splinter Cell sul piccolo schermo, facendole seguire una strada completamente nuova rispetto a quella dei videogiochi.

Una storia dalla scala più ampia

La storia di Splinter Cell: Deathwatch racconta le vicende di un Sam Fisher, protagonista assoluto della serie videoludica, ormai invecchiato, che continua a indossare tute aderenti e visori notturni con una classe innata.

Il poster con l'annuncio della seconda stagione di Splinter Cell: Deathwatch

L'annuncio della conferma della seconda stagione è arrivato durante l'IGN Fan Fest, in cui è intervenuto proprio Kolstad, confermando che la seconda stagione di Splinter Cell: Deathwatch è stata ufficialmente approvata. Inoltre, ha aggiunto che i lavori sono già stati avviati, anche se è ancora troppo presto per sapere quando i fan potranno vederla.

Nel messaggio, il creatore di John Wick ha dichiarato: "Abbiamo una seconda stagione in arrivo. Non abbiamo ancora una data d'uscita. E da quando lavoro per la prima volta nell'animazione, so quanto tempo richiede. Ma siamo pienamente in pre-produzione e tutti sono entusiasti di ciò che ci aspetta."

Tra i pochi dettagli forniti sulla seconda stagione, si parla di una storia dalla scala molto più ampia. Nonostante ciò, Kolstad ha promesso che l'azione continuerà a essere intensa e spettacolare come quella vista nella prima stagione.

