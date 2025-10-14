Tom Clancy's Splinter Cell: Pandora Tomorrow è finalmente disponibile su Steam, completando la serie

Pandora Tomorrow è il secondo capitolo della serie, considerato, insieme al primo e a Chaos Theory, il terzo, uno dei migliori Splinter Cell in assoluto, nonché un gioco stealth di altissimo livello .

Ubisoft ha lanciato Tom Clancy's Splinter Cell: Pandora Tomorrow su Steam , finalmente. In questo modo è possibile acquistare l'intera serie sulla piattaforma di Valve .

L'intera serie per meno del costo di una cena

Attualmente, è possibile acquistarlo per 9,99 euro (5,99 euro in offerta lancio). Se sommiamo la cifra attuale al costo degli altri capitoli in bundle, attualmente in saldo, diventa possibile portarsi a casa tutti gli Splinter Cell per meno di 20 euro.

Sam Fisher scala una parete

Insomma, tanti bei giochi al costo inferiore a quello di una cena.

Gli altri capitoli sono:

In Pandora Tomorrow si vestono ancora i panni dell'agente d'élite Sam Fisher che deve sventare una minaccia bioterroristica globale, affrontando missioni ad alto rischio in cui deve infiltrarsi nell'ambasciata americana di Timor Est, in un treno ad alta velocità diretto a Nizza, in Francia, e in tanti altri luoghi in cui metterà a frutto i suoi lunghi anni di addestramento, nonché i gadget e le armi a sua disposizione.

Ubisoft avverte che "le funzioni online di questo gioco non sono più supportate. La modalità multigiocatore e quella cooperativa non sono più attive." Quindi è possibile giocare solo in single player.