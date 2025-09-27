Splinter Cell: Deathwatch si avvicina e torna a mostrarsi con un video in anteprima da Netflix

Se non altro, nel breve volgere di un minuto e qualcosa c'è modo anche di apprezzare le animazioni che Ubisoft Film & Television e Netflix hanno creato per mettere in scena questo adattamento animato della serie videoludica, a quanto pare di ottimo livello.

L'atteso ritorno di Sam Fisher

L'adattamento animato di Splinter Cell era stato annunciato già diverso tempo fa, ma sono passati vari anni prima di trovare la giusta organizzazione sul fronte della produzione, cosa che finalmente si è realizzata di recente con l'annuncio dell'anno scorso e la data di uscita ormai prossima.

La storia della serie è stata scritta da Derek Kolstad, uno che di missioni complicate e scontri con armi da fuoco se ne intende alquanto, essendo l'autore di John Wick, sbizzarrendosi qui in storie più spionistiche ma sempre volte all'azione.

La trama dovrebbe avere a che fare con questioni personali per Sam Fisher.

Dopo una lunga pausa dal lavoro sul campo, il leggendario agente speciale deve tornare in azione quando una giovane agente ferita chiede il suo aiuto, si legge nella sinossi ufficiale.