Winter Burrow, il survival con un topolino protagonista, ha una data d'uscita: annunciata in trailer

Winter Burrow è tornato a mostrarsi con un trailer in occasione del Tokyo Game Show 2025, in maniera piuttosto inaspettata considerando le origini del gioco, ma con questo è stata annunciata anche la data di uscita, fissata per il 12 novembre.
Winter Burrow è un gioco di sopravvivenza "cozy" caratterizzato da una particolare ambientazione tra il naturale e il fiabesco, che ha per protagonista un piccolo topolino alle prese con una missione impegnativa e con l'inverno incombente.
Il gioco ci porta nei boschi e racconta la storia di un topo che torna a casa per restaurare la tana della sua infanzia, dovendo affrontare una serie di minacce e difficoltà che risultano amplificate dalle piccole dimensioni del protagonista.
L'incredible avventura di un topolino
Come mostra anche il nuovo trailer riportato qui sotto, Winter Burrow trasporta la meccanica classica del survival in un contesto decisamente diverso dal solito, da una prospettiva inedita.
Nei panni del topolino ci troviamo dunque ad esplorare, raccogliere risorse, creare oggetti, lavorare a maglia maglioni caldi, preparare torte e incontrare la gente del posto.
In Winter Burrow, ci troviamo a indossare gli inediti panni di un topolino operoso che torna dalla grande città e trova la sua casa d'infanzia in rovina, spingendolo ad attivarsi per sistemare le cose.
A peggiorare la situazione, la zia del protagonista, che avrebbe dovuto prendersi cura della tana, pare sia scomparsa.
"Riporta la tua tana d'infanzia in rovina al suo antico splendore, così potrai rilassarti davanti al camino", si legge nella descrizione.