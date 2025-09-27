Winter Burrow, il survival con un topolino protagonista, ha una data d'uscita: annunciata in trailer

Winter Burrow è tornato a mostrarsi con un trailer in occasione del Tokyo Game Show 2025, in maniera piuttosto inaspettata considerando le origini del gioco, ma con questo è stata annunciata anche la data di uscita, fissata per il 12 novembre.

Winter Burrow è un gioco di sopravvivenza "cozy" caratterizzato da una particolare ambientazione tra il naturale e il fiabesco, che ha per protagonista un piccolo topolino alle prese con una missione impegnativa e con l'inverno incombente.

Il gioco ci porta nei boschi e racconta la storia di un topo che torna a casa per restaurare la tana della sua infanzia, dovendo affrontare una serie di minacce e difficoltà che risultano amplificate dalle piccole dimensioni del protagonista.