Minecraft si evolve ancora: Mounts of Mayhem, Copper Age e altre novità annunciate all'evento Live

È possibile inoltre personalizzarlo e modificarne l'armatura in maniera simile a quanto accade con l'happy ghast, l'altra cavalcatura introdotta in Minecraft di recente con l'update Chasing Skies .

Mounts of Mayhem è un drop in arrivo nel prossimo periodo entro la fine del 2025 che introduce diverse caratteristiche inedite come il nautilus , un mob subacqueo che può essere utilizzato per navigare sott'acqua ed esplorare le profondità marine in maniera inedita.

L'evento Minecraft Live si è recentemente concluso e ha portato tante novità interessanti per il celebre gioco di Mojang, come la presentazione dell' aggiornamento Mounts of Mayhem, dettagli su Copper Age e varie altre evoluzioni in arrivo.

Nautilus, lancia e tante altre novità in arrivo

L'aggiunta del nautilus rende l'esplorazione sottomarina decisamente più agevole, anche grazie all'effetto "breath of the nautilus" che consente di mettere in pausa la barra dell'ossigeno e incrementare l'agilità in acqua.

Il video riportato qui sopra rappresenta un condensato dei momenti di maggiore interesse emersi dal Minecraft Live, compresa la presentazione di Mounts of Mayhem, che introduce anche la lancia, la prima arma a diversi livelli.

La lancia in particolare è una nuova introduzione particolarmente interessante, in quanto consente diversi tipi di attacco con effetti diversi, anche in base alla velocità del personaggio e al fatto che si trovi o meno su una cavalcatura.

In occasione del Live è stata inoltre presentata la Copper Age, ovvero il nuovo aggiornamento che arriverà il 30 settembre in Minecraft. Questa introdurrà il copper golem e diverse altre caratteristiche che i giocatori stanno già sperimentando da tempo con i drop recenti.

Infine, altri momenti sono stati dedicati all'happy ghast e alle sue personalizzazioni e al prossimo arrivo di un nuovo DLC su Dragon Ball Z in arrivo all'interno di Minecraft.