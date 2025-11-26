Minecraft: il grosso aggiornamento Mounts of Mayhem ha una data di uscita ufficiale

Dopo l'annuncio all'evento Minecraft Live, durante il quale si è parlato anche di Copper Age e altre novità , è finalmente quasi giunto il momento di Mounts of Mayhem, che sarà dunque disponibile a partire dal 9 dicembre per la versione Bedrock.

Manca ormai davvero poco all'arrivo del prossimo importante step evolutivo di Minecraft, che con Mounts of Mayhem ottiene diverse novità davvero interessanti in termini di creature, meccaniche di gioco e altri elementi che vanno ad arricchire il vasto mondo sandbox creato da Mojang.

Mojang ha infine annunciato la data di uscita ufficiale di Mounts of Mayhem , il nuovo e grosso aggiornamento per Minecraft , che porterà tanti nuovi contenuti al celebre gioco dal 9 dicembre su PC e console.

Nuove cavalcature e la lancia

Le novità di Mounts of Mayhem sono numerose, e possono risultare molto importante per tutti i grandi appassionati di Minecraft, visto che possono modificare anche alcune meccaniche classiche del gioco, aggiungendo ulteriori possibilità.

Per quanto riguarda i mob, l'aggiornamento introduce il Camel Husk, una sorta di cammello non-morto, in sostanza, che tuttavia non sembra poi così minaccioso come potrebbe parere a una prima occhiata.

Il Camel Husk di per sé non è particolarmente aggressivo e può rappresentare una cavalcatura molto utile nel deserto, ma il problema deriva da coloro che normalmente lo cavalcano: questi sono i Parched, un'altra tipologia di mob in arrivo con l'update.

Si tratta di una variante degli scheletri che hanno come fondamentale caratteristica il fatto di sopportare la luce del sole: contrariamente agli altri individui standard della specie, che bruciano al sole, i Parched sopravvivono tranquillamente al clima desertico anche sotto la luce diretta, scagliando frecce in qualsiasi momento della giornata.

Altra aggiunta è rappresentata dallo Zombie Nautilus, che rende chiara una certa tendenza in questo Mounts of Mayhem: anche questo è infatti un mob non-morto che funge da cavalcatura, essendo di fatto un nautilus zombie, com'è facilmente intuibile.

Mojang non ha svelato come fare a scoprire queste creature, che verosimilmente si troveranno da qualche parte nelle ambientazioni sottomarine, ma dovete stare in guardia dai mob che lo cavalcano, perché sono drowned armati di tridenti alquanto aguzzi.

Infine, la terza variante di mob introdotta nell'update segue lo schema ormai consolidato e si tratta di un "normale" cavallo zombie, anche questo accompagnato da uno zombie posto al di sopra che può causare qualche problema.

L'altra introduzione fondamentale di Mounts of Mayhem è un nuovo strumento e arma da aggiungere all'inventario: è la lancia, che viene inserita in maniera ufficiale nel mondo di Minecraft, portando con sé un nuovo modo di combattere.

Può essere costruita con vari materiali e ha due tipologie di attacco, uno normale e uno caricato, che modifica il danno in base alla velocità a cui ci troviamo.