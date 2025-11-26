Il team di sviluppo di Cyberpunk 2 si espande, ma la data di uscita è ancora lontana

CD Projekt RED ha offerto un aggiornamento sullo stato dei lavori di Cyberpunk 2, con la compagnia che si trova in una fase di reclutamento e riallocazione del personale: il numero di sviluppatori attivi sul progetto è passato dai 116 di luglio ai 135 di fine ottobre.

Un incremento significativo, ma è bene ricordare che il team di Cyberpunk 2 al suo apice sarà probabilmente molto più ampio. Basti pensare che quello di The Witcher 4 conta già 447 persone. A questo proposito, CD Projekt ha anche riferito che la sede di Boston (responsabile del progetto assieme a quella polacca), si espanderà sensibilmente tra il 2026 e il 2027.