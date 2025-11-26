Il team di sviluppo di Cyberpunk 2 si espande, ma la data di uscita è ancora lontana

CD Projekt RED ha offerto un aggiornamento sullo stato dei lavori di Cyberpunk 2, con la compagnia che si trova in una fase di reclutamento e riallocazione del personale: il numero di sviluppatori attivi sul progetto è passato dai 116 di luglio ai 135 di fine ottobre.
Un incremento significativo, ma è bene ricordare che il team di Cyberpunk 2 al suo apice sarà probabilmente molto più ampio. Basti pensare che quello di The Witcher 4 conta già 447 persone. A questo proposito, CD Projekt ha anche riferito che la sede di Boston (responsabile del progetto assieme a quella polacca), si espanderà sensibilmente tra il 2026 e il 2027.
Sarà una lunga attesa
Il fatto che il team continuerà a crescere nei prossimi due anni lascia intendere che Cyberpunk 2 non arriverà sugli scaffali prima del 2028, come minimo.
Del resto, il gioco è entrato ufficialmente in pre‑produzione a maggio 2025 e, sebbene non esista una regola fissa, i tempi di sviluppo dei grandi titoli AAA richiedono spesso 4 o più anni. Per fare un confronto: Cyberpunk 2077 ha richiesto circa sette anni, mentre The Witcher 4, annunciato nel 2022, non uscirà prima del 2027, se non più tardi, come confermato dalla stessa CD Projekt.
Nel frattempo, il primo Cyberpunk continua a registrare ottimi risultati di vendita a cinque anni dal lancio, avendo da poco superato un altro importante traguardo commerciale.