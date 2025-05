Cyberpunk 2 è il nome ufficiale del nuovo capitolo della serie, ora in pre-produzione

Sarà Cyberpunk 2 il nome del nuovo capitolo della serie targata CD Projekt RED: lo rivela l'ultimo rapporto finanziario dello studio polacco, secondo cui il progetto è appena entrato in fase di pre-produzione. Quanto tempo ci vorrà per vederlo arrivare nei negozi? Non è dato saperlo.

Quello che sappiamo è che allo stato attuale sono 96 gli sviluppatori già al lavoro sul gioco, nome in codice Orion, mentre il grosso delle risorse dell'azienda è concentrato sulla realizzazione di The Witcher 4, nome in codice Polaris: se ne stanno occupando ben 422 persone.

Intervenuto alla Digital Dragons 2025, Mike Pondsmith, creatore dell'universo di Cyberpunk, ha raccontato di aver fatto visita agli uffici di CD Projekt RED: "La scorsa settimana giravo tra i vari reparti e guardavo cosa stavano preparando", ha detto. "'Oh guarda, questa è la nuova cyberware, che ne pensi?' 'Sì, è piuttosto buona, funziona'."

"Ho passato molto tempo a parlare con uno degli artisti degli scenari, e mi spiegava come nel nuovo gioco, in Orion, avremo modo di visitare un'altra città. Non vi dirò altro, ma c'è un'altra città che visiteremo. E Night City è ancora lì."

"Tuttavia, guardandola ho pensato: capisco l'atmosfera che cercate, e funziona davvero. Non sembra Blade Runner, sembra più una Chicago andata a male. Ho detto: 'Sì, riesco a vederla funzionare'", ha raccontato l'autore.