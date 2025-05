Apple espande il programma di riparazione fai-da-te: arrivano anche gli iPad.

Apple ha deciso di include i suoi tablet iPad nel programma Self Service Repair . A partire da domani, gli appassionati di tecnologia e i professionisti del settore potranno ordinare parti di ricambio e kit di riparazione specifici per una gamma selezionata di iPad, inclusi modelli di punta e versioni più recenti.

Il programma Self Service Repair

Il programma Self Service Repair, inaugurato nel 2022 con un focus sugli iPhone, ha visto una progressiva espansione, arrivando a coprire anche Mac selezionati, MacBook e lo Studio Display. L'introduzione degli iPad in questo ecosistema di riparazione autonoma segna un ulteriore consolidamento della strategia di Apple, che mira a fornire ai propri clienti gli strumenti necessari per prolungare la vita utile dei dispositivi. Le versioni di iPad attualmente supportate includono l'iPad con chip A16, l'iPad mini con A17 Pro e l'iPad Pro basato su M4. Curiosamente, tra i modelli più datati, solo l'iPad Air con chip M2 è incluso nel programma, insieme alle attuali versioni M3 di quel tablet.

Il negozio per le riparazioni self-service dei prodotti Apple

Per gli utenti interessati, saranno disponibili componenti essenziali per le riparazioni più comuni, come display, batterie, fotocamere e porte di ricarica. Oltre ai singoli pezzi, Apple renderà disponibili anche kit di attrezzi noleggiabili, pensati per agevolare l'esecuzione delle riparazioni in autonomia. I prezzi specifici per i componenti degli iPad non sono stati ancora ufficialmente comunicati.

L'espansione del programma non si limita all'introduzione dei tablet. Apple ha anche annunciato l'intenzione di estendere il servizio al Canada nel corso dell'estate. Un'altra novità rilevante riguarda la partnership con MobileSentrix, che si aggiungerà come distributore di parti negli Stati Uniti. Questa collaborazione rientra nel programma Genuine Parts Distributor, lanciato di recente, che consente a rivenditori terzi di offrire parti ufficiali Apple ai negozi di riparazione indipendenti. In Europa, invece, il partner sarà Mobileparts.shop.

Voi che cosa ne pensate di questa aggiunta? Riparereste un iPad da soli? Diteci la vostra nei commenti. Intanto il prossimo iPhone potrebbe avere la prima fotocamera da 200 megapixel, secondo un rumor, mentre WhatsApp arriva anche su iPad.