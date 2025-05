Stronghold Crusader: Definitive Edition ha una nuova demo piena di novità

FireFly Studios ha pubblicato a sorpresa una nuova demo di Stronghold Crusader: Definitive Edition, edizione rimasterizzata dello storico strategico in tempo reale ambientato nel Medioevo. La demo è pensata per consentire ai nuovi giocatori di provare le caratteristiche principali del gioco per qualche ora, come le enormi mappe dove si combattono battaglie campali tra migliaia di unità.