Stronghold Crusader: Definitive Edition annunciato e ha anche una data d'uscita ufficiale

Crociate

Stronghold Crusader: Definitive Edition è l'edizione riveduta e corretta di uno strategico in tempo reale ambientato all'epoca delle Crociate. Rispetto all'originale offre 8 nuove unità giocabili, 4 nuovi signori da affrontare controllati dall'IA e diverse campagne aggiuntive, per diverse ore di gioco extra. È giocabile da soli, partecipando a 2 nuove campagne storiche e a quattro percorsi di schermaglia "Sabbie del tempo", oppure con un amico, in una modalità cooperativa completamente nuova.

Naturalmente non mancheranno delle modalità online, in cui ci si potrà scontrare contro altri avversari umani e a cui sono state aggiunte molte funzioni richieste dai giocatori, come mappe più grandi, opzioni di personalizzazione e miglioramenti generali dell'esperienza di gioco. Anche la grafica è stata completamente rinnovata, con il supporto per risoluzioni più elevate, 4K inclusa, con unità più dettagliate e con altri accorgimenti che faranno sicuramente piacere ai giocatori. Come accaduto a Stronghold, lo stile è rimasto fedele all'originale..

Insomma, Stronghold Crusader: Definitive Edition è pensato sia per i veterani, sia per i novizi, con tante opzioni e modalità per tutti.