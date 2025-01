Elon Musk interessato ad acquisire Intel e nella trattativa ci sarebbero anche Qualcomm e Global Foundries

Secondo un rapporto di SemiAccurate, Elon Musk potrebbe essere un potenziale acquirente di Intel , alimentando speculazioni sull'evoluzione del colosso dei semiconduttori. L'analista Dylan Patel ha rivelato ulteriori dettagli attraverso la piattaforma X, suggerendo che le discussioni coinvolgano anche Qualcomm e Global Foundries , con presunti incontri presso Mar-a-Lago per esplorare questa possibilità.

Qualcomm e Global Foundries nella partita

Oltre a Musk, Qualcomm e Global Foundries sembrano avere un ruolo significativo in questa potenziale acquisizione. Qualcomm, già citata in precedenti voci, avrebbe ridimensionato l'interesse per un'acquisizione totale, preferendo puntare su specifiche divisioni di Intel. L'aggiunta di Musk alla trattativa potrebbe però rimescolare le carte, introducendo un capitale e una visione che potrebbero ridefinire Intel e il mercato dei semiconduttori.

La partecipazione di Musk sarebbe rivoluzionaria per Intel. Con le sue risorse finanziarie, Musk potrebbe trasformare Intel in un'azienda completamente diversa, orientata verso settori emergenti come l'intelligenza artificiale e i veicoli autonomi. Tuttavia, le speculazioni su quale ruolo effettivo potrebbe avere rimangono incerte.