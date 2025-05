Il prossimo iPhone potrebbe avere la prima fotocamera da 200 megapixel, secondo un rumor

Da sempre, il comparto fotocamere degli iPhone non si è mai focalizzato sul numero effettivo di megapixel, risultando spesso e volentieri inferiore ai modelli di smartphone proposti dalla concorrenza, almeno da questo specifico punto di vista. Le cose potrebbero però cambiare a breve, dal momento che un nuovo rumor suggerirebbe l'arrivo in futuro di un nuovo modello di iPhone con un inedito sensore da 200 megapixel : scopriamone insieme tutti i dettagli.

La compagnia di Cupertino potrebbe verosimilmente valutare l'implementazione di un sensore da 200 megapixel per testarne i reali vantaggi nelle acquisizioni delle foto. Sappiamo bene infatti come questo rappresenti uno dei falsi miti più comuni della fotografia, dal momento che un maggior numero di megapixel non corrisponde necessariamente a una migliore qualità degli scatti , risultando il più delle volte una semplice leva di marketing .

Secondo quanto riportato dall'informatore Digital Chat Station sulla piattaforma Weibo, Apple starebbe attualmente testando un nuovo sensore da 200 megapixel per la fotocamera posteriore dei futuri modelli di iPhone , segnando così un netto passo in avanti rispetto agli attuali sensori "fermi" da tempo a 48 megapixel.

Quando arriverà il nuovo sensore

Al momento non sappiamo se tale sensore verrà effettivamente implementato all'interno della nuova generazione di iPhone o meno, relegandolo probabilmente ai modelli delle generazioni successive. Vi ricordiamo che la nuova serie iPhone 17 (che comprenderà al suo interno l'inedito modello iPhone 17 Air e iPhone 17 Pro) è indicativamente prevista a cavallo tra i mesi di settembre e ottobre.

Il probabile modulo fotocamere di iPhone 17 Pro

Secondo i rumor degli ultimi mesi, la nuova serie iPhone 17 potrebbe includere ancora una volta sensori da 48 megapixel, motivo per il quale sarà probabilmente necessario attendere fino al 2026 (o più) per i nuovi sensori da 200 megapixel. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.