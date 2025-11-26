Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è in maxi offerta su Instant Gaming, risparmi più della metà del prezzo

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante su Metal Gear Solid Delta: Snake Eater che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 56% per un costo totale e finale d'acquisto di 34,99€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Questo remake ripropone la storia avvincente e l'ambientazione affascinante del titolo originale del 2004, arricchendole con una grafica completamente rinnovata e un audio 3D immersivo, pensati per esaltare ogni dettaglio dell'esperienza. La trama ci riporta nel cuore della Guerra Fredda: Naked Snake viene inviato nell'Unione Sovietica per scortare lo scienziato disertore Sokolov. Tuttavia, il tradimento della sua mentore, The Boss, porta al fallimento della missione.