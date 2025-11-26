Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è in maxi offerta su Instant Gaming, risparmi più della metà del prezzo

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante su Metal Gear Solid Delta: Snake Eater che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 56% per un costo totale e finale d'acquisto di 34,99€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Questo remake ripropone la storia avvincente e l'ambientazione affascinante del titolo originale del 2004, arricchendole con una grafica completamente rinnovata e un audio 3D immersivo, pensati per esaltare ogni dettaglio dell'esperienza. La trama ci riporta nel cuore della Guerra Fredda: Naked Snake viene inviato nell'Unione Sovietica per scortare lo scienziato disertore Sokolov. Tuttavia, il tradimento della sua mentore, The Boss, porta al fallimento della missione.
Ulteriori dettagli sul gioco
Una settimana più tardi, Snake torna in territorio ostile con un duplice obiettivo: salvare Sokolov ed eliminare proprio The Boss, dando così inizio alla leggenda di Big Boss e a uno dei momenti più cruciali nella storia della saga.
Grazie all'Unreal Engine 5, le giungle, le foreste e le paludi prendono vita con un livello di dettaglio senza precedenti, mentre i personaggi sono ricreati con una cura impressionante, dalle rughe ai movimenti dell'iride. Il sistema di danni dinamici rende ogni ferita parte della storia personale del giocatore. Inoltre, è possibile scegliere tra comandi moderni o classici, per un'esperienza davvero su misura. Per ulteriori dettagli dai uno sguardo alla nostra recensione.