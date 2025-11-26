Svelato uno dei giochi che saranno presentati ai The Game Awards 2025, confermando le voci

A rivelarlo è stato l'account ufficiale di Exodus con un messaggio su X in cui riferisce esplicitamente che il gioco verrà mostrato nel corso dei The Game Awards 2025, nella nottata dell'11 dicembre.

Si tratta di Exodus , la cui presenza ai The Game Awards 2025 era già stata data quasi per certa nei giorni scorsi, visto che era stata riferita dalla stessa Hasbro , compagnia che detiene i diritti su questo interessante gioco di ruolo fantascientifico in arrivo.

Mancano ancora alcune settimane ai The Game Awards 2025 ed è proprio il periodo in cui possiamo aspettarci che arrivino notizie sui contenuti dell'evento, visto che diverse novità emergono in anticipo: è stato dunque svelato uno dei giochi che saranno presentati all'evento di quest'anno , confermando alcune voci di corridoio.

Confermato dallo stesso team di sviluppo

"Questo è il tuo invito a sollevarti", si legge nel messaggio, che poi specifica precisamente: "Un nuovo trailer di Exodus andrà in scena per la prima volta in diretta ai The Game Awards, l'11 dicembre. Non mancate".



Il messaggio è corredato da un breve teaser che mostra qualche istante di quello che dovrebbe essere il nuovo trailer, ma risulta difficile identificare qualcosa al di là del protagonista che abbiamo già visto in precedenza.

Exodus è un gioco di ruolo in terza persona ad ambientazione sci-fi che richiama classici come Mass Effect nell'ambientazione e nello stile generale, sebbene improntato su un'azione decisamente più veloce e dinamica, quasi da sparatutto.

In Exodus, l'umanità è fuggita da una Terra morente, trovando una nuova casa in una galassia, che si rivela però alquanto ostile, e deve lottare per la sopravvivenza. Protagonista della storia è il Viaggiatore, l'ultima speranza dell'umanità.

Il suo compito è quello di rubare armi e tecnologie aliene agli esseri più potenti dell'universo, i Celestiali, che rappresentano anche il più grande nemico dell'umanità, e nel farlo si troverà anche ad affrontare le conseguenze della dilatazione temporale derivata dai viaggi interstellari.

Da qui all'11 dicembre possiamo probabilmente aspettarci altre informazioni sui contenuti previsti ai The Game Awards 2025, di cui abbiamo riportato date e orari dell'evento pochi giorni fa.