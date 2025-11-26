Nvidia sfida e snobba Google: "Siamo una generazione avanti nei chip per l’IA"

Nvidia torna al centro del dibattito tecnologico internazionale, rispondendo con fermezza alle recenti preoccupazioni degli investitori riguardo alla crescente competizione nel settore dei chip per l'intelligenza artificiale.

In particolare, l'attenzione si è concentrata sui TPU sviluppati da Google, considerati da molti analisti come una potenziale minaccia al dominio incontrastato di Nvidia. L'azienda di Jensen Huang, tuttavia, ha scelto di chiarire rapidamente la propria posizione: la leadership non è in discussione e il distacco rispetto ai concorrenti è, a loro dire, addirittura "di una generazione".