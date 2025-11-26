Air SNES: qualcuno ha inventato le sneakers Nike che diventano una console Super Nintendo funzionante

Bonzanini, ispirato ad altre sneaker a tema videoludico come le ShoeBoys di Bull Airs, ha voluto spingersi oltre il semplice look estetico e trasformare le sue scarpe in un dispositivo completamente operativo , capace di eseguire titoli classici del catalogo Super Nintendo.

Per celebrare il 35° anniversario del lancio giapponese del Super Nintendo , il designer Gustavo Bonzanini ha dato vita a un progetto che unisce moda retrò e tecnologia: le Air SNES, una versione fortemente personalizzata delle Nike Air Max 90 che non solo rende omaggio agli anni '90, ma funziona come vera console da gioco .

Come funzionano le Air Snes?

Considerate le dimensioni originali della console e delle sue cartucce, integrare l'hardware SNES all'interno della calzatura sarebbe stato impossibile senza comprometterne la vestibilità. Per questo motivo il designer ha scelto la via dell'emulazione: al cuore delle Air SNES si trova infatti un Raspberry Pi Zero W, più che sufficiente per far girare giochi a 16 bit tramite una versione personalizzata di RetroPie, modificata per rispecchiare la palette e l'estetica delle sneakers.

L'elettronica non è nascosta nella suola, come si potrebbe immaginare, ma alloggiata all'interno della linguetta della scarpa, dove trovano spazio anche una batteria integrata in grado di garantire circa 30 minuti di gameplay.