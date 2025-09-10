In 52.000 hanno votato per decidere qual è la retroconsole migliore di tutti i tempi: ecco chi ha vinto

La comunità di Retrododo, sito specializzato in retrogaming, ha votato per decidere qual è la retroconsole migliore di tutti i tempi nella cosiddetta Ultimate Retro Console Championship. Dai ben 52.000 votanti è emersa vittoriosa PlayStation 2 , console amatissima per la grande quantità di giochi memorabili che ha ospitato, avviando oltretutto alcune serie molto amate anche oggi.

Scontri tra pesi massimi

Va specificato che il termine "retro console", include anche computer, come potete vedere dal grafico che riassume gli scontri tra sistemi che hanno portato al risultato finale.

Tutti gli scontri dell'Ultimate Retro Console Championship

In totale, dopo una selezione iniziale sono rimaste in campo sedici macchine da gioco, che si sono affrontate in scontri diretti. PS2 ha prevalso, nell'ordine, su NES, PS1, Super Nintendo e Nintendo 64, con quest'ultima che aveva battuto Mega Drive / Genesis, Sega Master System e Gamecube.

Tra gli scontri, interessanti quello tra Commodore 64 e ZX Spectrum, praticamente una delle prime guerre tra macchine da gioco combattute in Europa, e quello tra Gamecube e Dreamcast, che ha visto prevalere la console di Nintendo, nonostante la forza della fanbase dell'ultima console di SEGA.

Chiaramente, ognuno di noi che ha vissuto più generazioni di macchine da gioco ha la propria console o computer del cuore. Per chi scrive sono sicuramente il Commodore 64 e l'Amiga, ma è chiaro che si tratta di una questione davvero soggettiva e dipende molto dal vissuto personale e dall'età. Voi per chi avreste votato?