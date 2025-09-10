Samsung lancia la campagna #iCant e prende in giro Apple e la sua nuova linea di iPhone

La rivalità tra Apple e Samsung è una delle più longeve e seguite nel settore tecnologico, e ogni nuovo lancio di prodotto rappresenta l'occasione perfetta per riaccendere le provocazioni reciproche. Con l'arrivo della nuova gamma iPhone 17, presentata da Apple solo ieri, Samsung non ha perso tempo e ha lanciato una campagna ironica e pungente: #iCant. L'iniziativa prende di mira i lenti ritmi di innovazione di Cupertino, contrapponendoli alla propria immagine di marchio pioniere, soprattutto nel campo dei dispositivi pieghevoli. Samsung Mobile US ha scelto la piattaforma X per diffondere una serie di post accompagnati dall'hashtag #iCant.

Samsung: "#iCant believe this is still relevant" Tra i post più citati spicca la frase: "#iCant believe this is still relevant" ("Non posso credere che questo sia ancora rilevante"), che rievoca un commento del 2022 quando Samsung scrisse ironicamente: "Fateci sapere quando si piegherà", riferendosi alla mancata adozione da parte di Apple della tecnologia foldable. Samsung Galaxy Z Fold7, la recensione: è questo il miglior pieghevole sul mercato? Con questo parallelismo, l'azienda vuole ribadire di essere avanti nel proporre soluzioni rivoluzionarie ed innovative, mentre Apple continuerebbe a muoversi con passi piccoli e conservativi. Samsung ha colto l'occasione anche per mettere in evidenza anche le differenze tecniche. Ha deriso, ad esempio, la scelta di Apple di puntare su una tripla fotocamera da 48 megapixel, paragonandola al proprio sensore da 200 megapixel e, inoltre, non sono mancate frecciatine anche per quanto concerne il tema degli smartwatch.