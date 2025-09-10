1

Armored Core VI: Fires of Rubicon, la Collector's Edition è (quasi) al suo minimo storico, risparmi più della metà

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un maxi sconto sulla Collector's Edition di Armored Core VI: Fires of Rubicon.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   10/09/2025
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione davvero super che prevede un'offerta sulla Collector's Edition di Armored Core VI: Fires of Rubicon. Si tratta di uno sconto attivo del 55% per un costo totale e finale di 111,45€, un prezzo che si avvicina ai 108,50€ di minimo storico su Amazon per il prodotto. Puoi acquistare questa Collector's Edition direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Cosa comprende questa particolare edizione? Oltre ad una copia del gioco per Xbox Series X/S, sono presenti: una steelbook, un artbook e una statuetta di uno dei mecha che verranno utilizzati durante l'avventura.

Ulteriori dettagli sul gioco

Armored Core VI: Fires of Rubicon è un videogioco sviluppato da FromSoftware e pubblicato da Bandai Namco Entertainment per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC, uscito il 25 agosto 2023, dieci anni dopo Armored Core: Verdict Day. La trama è ambientata su Rubicon 3, pianeta dove l'umanità ha scoperto il Coral, sostanza capace di accelerare il progresso tecnologico ma responsabile di un disastro che ha devastato il sistema.

Armored Core VI: Fires of Rubicon
Armored Core VI: Fires of Rubicon

Il protagonista, il pilota potenziato C4-621 "Raven", affronterà missioni per diversi committenti mantenendosi neutrale. Per avere una visione complessiva del titolo, ecco la nostra recensione di Armored Core VI: Fires of Rubicon.

